Cazals Lot Cazals Programme 2021 – Vendredi 16/07 :

22h30 : soirée Discomobile avec Ambiance FM – Samedi 17/07 :

13h15 : PannenkaCazals 2021 (tournoi Urban Football 4VS4) au terrain multisport

à partir de 20h : apéro concert avec LAZÄRR (live electro World Organique),

Un Petit Gars du Coin (chanson française / musique festive),

DJ Léo Lazärr (electro Cumbia / Tropical Bass),

PEDRO LE KRAKEN (Live Hip Hop Performance),

DJ ISAÏA (set electronic) – Dimanche 18/07 :

19h : marché gourmand

21h30 : bal gratuit avec Les Frangins

Feux de la Saint-Jean avec l’amicale des Sapeurs Pompiers Le Comité des fêtes de Cazals vous propose la fête du village avec attractions foraines, musiques et soirées festives. +33 6 67 84 72 20 Programme 2021 – Vendredi 16/07 :

©Chama Chereau dernière mise à jour : 2021-07-05 par OT Cazals-Salviac

