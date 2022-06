Fête Votive de Cabrerets Cabrerets Cabrerets Catégories d’évènement: 46330

Cabrerets

Fête Votive de Cabrerets Cabrerets, 20 août 2021, Cabrerets. Fête Votive de Cabrerets Cabrerets

2021-08-20 – 2021-08-22

Cabrerets 46330 Cabrerets 10 EUR Vendredi 20 août:

-19h30: Ouverture des fêtes de Cabrerets avec apéro et Paella (réservation jusqu’au mercredi 19 août à la mairie 05-65-31-26-61, ou au 06-47-99-91-95 ou par email cdf_cabrerets@orange.fr, pensez à apporter vos couverts et votre masque)

Suivi de Dégâts Locos Samedi 21 août:

-15h00: Concours de pétanque en doublette. Inscription à 14h30. Tarif:10€ par équipe

-18h00: Ouverture du marché gourmand avec concert de Bandazik

– 22h : feu d’artifice Dimanche 22 août:

– 10h00: Concours de pêche sur le Célé. Tarif adulte 10 €, gratuit pour les moins de 16 ans (nombreux lots)

– 12h00: Cérémonie au monument aux morts suivi d’un apéritif offert par le comité

– 20h30: Repas du comité:

– melon

– aligot saucisse

– dessert et vin

16 € (réservation à la mairie 05-65-31-26-61, ou au 06-47-99-91-95 ou par email cdf_cabrerets@orange.fr, pensez à apporter vos couverts et votre masque)

Suivi du concert d’un pt’it gars du coin Le Comité des Fêtes de Cabrerets organise sa fête votive. Au programme de ces 3 jours de festivités : concours de pétanque, concours de pêche, concerts, repas et marché gourmand. Vendredi 20 août:

-19h30: Ouverture des fêtes de Cabrerets avec apéro et Paella (réservation jusqu’au mercredi 19 août à la mairie 05-65-31-26-61, ou au 06-47-99-91-95 ou par email cdf_cabrerets@orange.fr, pensez à apporter vos couverts et votre masque)

Suivi de Dégâts Locos Samedi 21 août:

-15h00: Concours de pétanque en doublette. Inscription à 14h30. Tarif:10€ par équipe

-18h00: Ouverture du marché gourmand avec concert de Bandazik

– 22h : feu d’artifice Dimanche 22 août:

– 10h00: Concours de pêche sur le Célé. Tarif adulte 10 €, gratuit pour les moins de 16 ans (nombreux lots)

– 12h00: Cérémonie au monument aux morts suivi d’un apéritif offert par le comité

– 20h30: Repas du comité:

– melon

– aligot saucisse

– dessert et vin

16 € (réservation à la mairie 05-65-31-26-61, ou au 06-47-99-91-95 ou par email cdf_cabrerets@orange.fr, pensez à apporter vos couverts et votre masque)

Suivi du concert d’un pt’it gars du coin Comité des fêtes de Cabrerets

Cabrerets

dernière mise à jour : 2021-07-16 par

Détails Catégories d’évènement: 46330, Cabrerets Autres Lieu Cabrerets Adresse Ville Cabrerets lieuville Cabrerets Departement 46330

Cabrerets Cabrerets 46330 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabrerets/

Fête Votive de Cabrerets Cabrerets 2021-08-20 was last modified: by Fête Votive de Cabrerets Cabrerets Cabrerets 20 août 2021 46330 Cabrerets

Cabrerets 46330