Fête Votive de Brengues Brengues Brengues Catégories d’évènement: Brengues

Lot

Fête Votive de Brengues Brengues, 18 juin 2022, Brengues. Fête Votive de Brengues Brengues

2022-06-18 14:00:00 – 2022-06-18

Brengues Lot Brengues Samedi 18 juin: Fête du village

14h00: Tournois de pétanque 5 €

20h00: Concert du groupe”” Sors tes couverts””(Reprises énergiques et festives de chansons françaises)

22h00: DJ Sonobel

Repas 15 euros. (Poulet et Frites Salades Croustades aux pommes, par Cotcot minut’ Rôtisserie-traiteur)

Amenez vos couverts Dimanche 19 Juin: Brocante-vide grenier

Ouverture au public vers 8h00

Restauration 10 €, Assiette Aligot et Veau de l’Aveyron, par Monsieur Martinez Denis “” la Paella de St Sulpice””.

Amenez vos couverts Le comité des fêtes de Brengues vous convie à leur fête votive de nombreuses animations attendent petits et grands : tournoi de pétanque, repas dansant et soirée avec DJ.

