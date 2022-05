Fête Votive de Belmont Sainte-Foi Belmont-Sainte-Foi, 9 juillet 2022, Belmont-Sainte-Foi.

Fête Votive de Belmont Sainte-Foi Belmont-Sainte-Foi

2022-07-09 – 2022-07-10

Belmont-Sainte-Foi 46230 Belmont-Sainte-Foi

17.5 EUR Samedi 9 juillet:

– 10h00-17h00: Journée découverte à la ferme “Aux prés des bêtes”. Animations pour les enfants

– 18h30: Soirée DJ “Fire du Causse”

Restauration au Brasero et buvette sur place

Dimanche 10 juillet:

– 14h30: Concours de pétanque

– 20h00: Repas champêtre (réservation obligatoire avant le 2 juillet, places limitées):

Assiette jambon/melon

Rôti de veau et sa truffade

Fromage

Dessert

Verre de vin et café

– 22h00: Bal musette animé par Gérard Gouny et son orchestre

Le Comité des fêtes de Belmont-Sainte-Foi organise sa fête votive. Des animations spéciales pour les enfants seront également proposées.

+33 6 62 12 88 40

Belmont ô coeur

Belmont-Sainte-Foi

