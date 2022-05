Fête votive d’Anglars, 3 juin 2022, .

Fête votive d’Anglars

2022-06-03 – 2022-06-05

Vendredi 3 juin: Spectacle humoristique BIGARD mes dernières dates.

Les billets en vente uniquement à l’office de tourisme du Pays Rignaçois (tel: 05 65 80 26 04, mail: contact@tourisme-pays-rignacois.com). Le prix d’entrée est de 35 euros, places numérotées.

Samedi 4 juin:

14h: concours de pétanque en doublette

20h: apéro banda avec restauration sur place suivi d’un bal gratuit.

23h: Bal avec le groupe ADN.

Dimanche 5 juin:

8h: déjeuner à la chèvre ou tripoux.

15h: 30ème édition d’un village d’autrefois.

En fin d’après midi: l’infatigable André Roques (l’auteur de “Mon Aveyron”) accompagné de son fils et de son chanteur Eric Coudon donneront un récital de leurs plus grands succès.

En soirée: méchoui, suivi du feu d’artifices et du bal avec l’orchestre de David Firmin accompagné au début par André Roques et également un concert du groupe Redline.

Organisé par le comité d’animation d’Anglars.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS

dernière mise à jour : 2022-03-28 par