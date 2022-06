Fête votive d’Aimargues Aimargues Aimargues Catégorie d’évènement: Aimargues

2022-07-09 – 2022-07-17

Aimargues 30470 Aimargues Durant la fête, tous les jours des animations seront prévues. A 09h00 , déjeuner aux Prés des Demoiselles (Le Cailar)Vers 12h00, abrivado manade AubanelA 19h00 , bandido A 17h30 , ouverture du champ de foire sur le Bd Jules FerryLes marchés dominicaux sont sur le Bd des anciens combattants +33 4 66 73 12 12 Droits libres

