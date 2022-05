Fête votive avec feux d’artifice La Roque-Gageac La Roque-Gageac Catégories d’évènement: 24250

La Roque-Gageac

Fête votive avec feux d’artifice La Roque-Gageac, 5 août 2022, La Roque-Gageac. Fête votive avec feux d’artifice La Roque-Gageac

2022-08-05 – 2022-08-07

La Roque-Gageac 24250 La Roque-Gageac Fête du village !

Attractions foraines, buvette, concours de pétanque, repas champêtre et feu d’artifice. Vendredi : fête foraine, buvette, concours de pétanque,

Samedi 20h30 : repas, animation musicale, fête foraine, animation laser,

Dimanche : descente aux flambeau en canoé, feu d’artifice, animation laser, fête foraine, buvette, soirée disco. Fête du village !

Attractions foraines, buvette, concours de pétanque, repas champêtre et feu d’artifice. Vendredi : fête foraine, buvette, concours de pétanque,

Samedi 20h30 : repas, animation musicale, fête foraine, animation laser,

Dimanche : descente aux flambeau en canoé, feu d’artifice, animation laser, fête foraine, buvette, soirée disco. Fête du village !

Attractions foraines, buvette, concours de pétanque, repas champêtre et feu d’artifice. Vendredi : fête foraine, buvette, concours de pétanque,

Samedi 20h30 : repas, animation musicale, fête foraine, animation laser,

Dimanche : descente aux flambeau en canoé, feu d’artifice, animation laser, fête foraine, buvette, soirée disco. La Roque Gageac

La Roque-Gageac

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 24250, La Roque-Gageac Autres Lieu La Roque-Gageac Adresse Ville La Roque-Gageac lieuville La Roque-Gageac Departement 24250

La Roque-Gageac La Roque-Gageac 24250 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-roque-gageac/

Fête votive avec feux d’artifice La Roque-Gageac 2022-08-05 was last modified: by Fête votive avec feux d’artifice La Roque-Gageac La Roque-Gageac 5 août 2022 24250 La Roque-Gageac

La Roque-Gageac 24250