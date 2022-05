Fête Votive au village de Montclar Montclar Montclar Catégories d’évènement: Aveyron

Fête Votive au village de Montclar Montclar

2022-07-22 – 2022-07-24

2022-07-22 – 2022-07-24

Montclar Aveyron Montclar EUR Vendredi : 21h concours de belote à la salle des fêtes et concours de pétanque (à confirmer).

Samedi : 20h30 repas spectacle en plein air (moules/frites), spectacle Tour du Monde avec La Cie GLAMART PROD (Réservations au 06 89 24 78 42). 23h30, bal gratuit avec la Disco PYRAMIDAL

Dimanche : 12h, départ de la paume, 16h30 animations pour les enfants (parc d'attraction avec jeux gonflables), 17h30, initiation au Flamenco avec la troupe LOS KEMADOS, 19h, tirage de la tombola,19h15 apéro/grillades en musique.

Samedi : 20h30 repas spectacle en plein air (moules/frites), spectacle Tour du Monde avec La Cie GLAMART PROD (Réservations au 06 89 24 78 42). 23h30, bal gratuit avec la Disco PYRAMIDAL

Dimanche : 12h, départ de la paume, 16h30 animations pour les enfants (parc d'attraction avec jeux gonflables), 17h30, initiation au Flamenco avec la troupe LOS KEMADOS, 19h, tirage de la tombola,19h15 apéro/grillades en musique.

