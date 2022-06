Fête votive à Vauvert

Fête votive à Vauvert, 13 août 2022, . Fête votive à Vauvert

2022-08-13 – 2022-08-21 Tous les jours : 09h00 , Déjeuner aux prés des Demoiselles11h00 , Abrivado – Départ des prés des Demoiselles17h00 , Course de taureaux 19h00 , Bandido jusqu’à la maison de retraiteAnimation de la ville et des festivités avec le concours des peñas 21h30 , Course de nuit, festival abrivado-bandido, spectacle 23h00 , Bal aux arènes Bodegas CT El Campo, Peña Taurine Manzanarès, Handisport Sous rése rve des exigences gouvernementales liées à la crise sanitaire actuelle. +33 4 66 73 10 73 Droits gérés dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville