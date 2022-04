Fête Votive à Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac Saint-Pierre-Toirac Catégories d’évènement: Lot

Saint-Pierre-Toirac Lot Saint-Pierre-Toirac Pétanque , repas , animations. Le comité des fêtes vous convie à la fête annuelle du village. Pétanque , repas , animations. fête votive photo générique

