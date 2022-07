Fête Votive à Saint-Jean-de-Laur Saint-Jean-de-Laur Saint-Jean-de-Laur Catégories d’évènement: Lot

Lot Saint-Jean-de-Laur EUR Vendredi 15 juillet 21h LOTO en plein air sous chapiteau Samedi 16 juillet 7h à 18h: Vide grenier (emplacement gratuit – réservations 05.65.40.64.46 ou 06.45.79.10.19) Possibilité de restauration sur place

18h: Marché Gourmand (vous composerez votre menu sur place)

22h à 3h: Animation Pyramix Dimanche 17 juillet 10h30: Messe

11h30: Dépôt de gerbe au monument aux Morts suivi d’un Vin d’Honneur offert aux habitants

14h30: Concours de Pétanque en doublette

15h à 18h: Exposition de l’Ateliers Créatifs & Peintures

20h30: Repas Champêtre Veau/Truffade 19€ (pensez à prendre vos couverts) Réservation avant le 13 juillet (05 65 40 64 46 ou 06 45 79 10 19)

