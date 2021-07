Raphèle-lès-Arles Raphèle Bouches-du-Rhône, Raphèle-lès-Arles Fête votive à Raphèle Raphèle Raphèle-lès-Arles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

du vendredi 30 juillet au lundi 2 août

Le village de Raphèle est en fête du vendredi 30 juillet au lundi 2 août 2021, organisée en partenariat avec le CIV Raphèle Avenir, les bars Café du commerce – Raphèle et Bar restaurant chez Moulin’s ainsi que La Boule Joyeuse de Raphèle. Dress code 2021 : Tous en violet et en blanc ! Nouveauté du CIV : le Crau-Lanta Raphélois ! Le programme : **Vendredi 30 juillet** 19h : Abrivado manade Conti et Munoz 20h : Animation sevillane et paëlla 22h : Bandido manade Conti et Munoz **Samedi 31 juillet** 12h : Festival d’abrivados manades Clément, Nabrigas, Sophie Chapelle 17h : Crau-Lanta Raphélois organisé par le CIV 19h30 : Bandido manade Clément 20h30 : Repas gardiane 21h : Concert 22h : Bandido manade Grimaud **Dimanche 1er août** 9h : Déjeuner au pré 10h30 : Grand défilé 11h30 : Abrivado longue manade Lescot 16h : Taureau piscine 19h30 : Bandido manade Lescot 20h30 : Repas moules frites 21h : Concert 22h : Feu d’artifice 22h30 : Bandido manade des Alpilles **Lundi 2 août** Journée concours de boules organisé par la Boule Joyeuse 12h : Grand Aïoli Animations taurines, concerts, jeux, défilé, feu d’artifice… Raphèle Raphèle-les-Arles 13280 Raphèle-lès-Arles Bouches-du-Rhône

2021-07-30T19:00:00 2021-07-30T23:00:00;2021-07-31T12:00:00 2021-07-31T23:00:00;2021-08-01T09:00:00 2021-08-01T23:59:00;2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T19:00:00

