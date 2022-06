Fête Votive à Pioch Badet

Fête Votive à Pioch Badet, 26 juin 2022, . Fête Votive à Pioch Badet

2022-06-26 – 2022-06-26 Revivre à Pioch Badet

9h Petit déjeuner offert par la Régie

10h Concours de Ferrades

Déjeuner 25€ sur réservation à la Régie au : 04 90 97 52 92 Fête votive : journée de tradition à une dizaine de km du centre du village Revivre à Pioch Badet

9h Petit déjeuner offert par la Régie

10h Concours de Ferrades

Déjeuner 25€ sur réservation à la Régie au : 04 90 97 52 92 dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville