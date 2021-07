Pescadoires Pescadoires Lot, Pescadoires Fête Votive à Pescadoires Pescadoires Pescadoires Catégories d’évènement: Lot

Pescadoires

Fête Votive à Pescadoires Pescadoires, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Pescadoires. Fête Votive à Pescadoires 2021-07-23 19:00:00 – 2021-07-23

Pescadoires Lot Pescadoires Cette année le comité des fêtes organise une soirée de fête le vendredi 23 Juillet avec le grand orchestre Jean Ribul , apéro tapas et repas grillade.

Pensez à réserver votre table pour la partie restauration. @Pescadoires dernière mise à jour : 2021-06-30 par

