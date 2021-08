Fontanes Fontanes Fontanes, Lot Fête Votive à Fontanes Fontanes Fontanes Catégories d’évènement: Fontanes

Lot

Fête Votive à Fontanes Fontanes, 3 septembre 2021, Fontanes. Fête Votive à Fontanes 2021-09-03 – 2021-09-05

Fontanes Lot Fontanes Programme à venir Le village de Fontanes organise sa traditionnelle fête votive. Programme à venir Fête Votive Guirlande©pexelsDimitriDim dernière mise à jour : 2021-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Fontanes, Lot Autres Lieu Fontanes Adresse Ville Fontanes lieuville 44.31138#1.49802