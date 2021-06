Cénevières Cénevières Cénevières, Lot Fête Votive à Cénevières Cénevières Cénevières Catégories d’évènement: Cénevières

Lot

Fête Votive à Cénevières Cénevières, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Cénevières. Fête Votive à Cénevières 2021-07-02 – 2021-07-04 Le Bourg Au Village

Cénevières Lot Cénevières EUR Vendredi 2 Juillet :

– Marché Gourmand animé par la CaRRiole, déambulation musicale Samedi 3 Juillet :

– Soirée concert avec les groupes

* Un pas de côté

* Gens’bon’beur

Entrée prix libre Dimanche 4 Juillet :

14h Pétanque à la salle culturelle

