De nombreuses animations durant la fête votive.Courses de Ligue, courses de taureaux neufs… Le Samedi 21 août 2021 12h00, Abrivado avec la manade Martini16h00, Baptême des arènes – Entrée 8 €Course de Vaches Cocardières avec les manades Nicollin, La Galère, MejanesRaseteurs : T-Romero, D-Fougère, M-Gougeon, L-Alarcon, S-Zbiri, T-DouvilleAprès la course Bandido avec la manade Martini21h30, Course de nuit – Manade CayzacEntrée 2 Euros22h30, Concert JUNGLELe Dimanche 22 août 2021 12h00, Abrivado longue avec la manade Cayzac16h30, Course d’Etalons neufs avec la manade Nicollin – Entrée 9 EurosRaseteurs : M-Sanchez, D-Fougère, M-Gougeon, L-Alarcon, S-Zbiri, K-CaizerguesAprès la course Bandido longue avec la manade Cayzac22h00, Concert Leaders and DJLe Lundi 23 août 2021 09h00, Déjeuner aux prés des Fiaoùs à l’Ancienne (Offert aux personnes costumées), avec la Peña « Les Aux Temps tics ».Suivie d’un défilé de calèches et personnes costuméesAprès le défilé, Roussataïre de l’Élevage Thomas Fougairolles (offert par Esteban Terrassement)12h00, Abrivado longue – Manade Martini16h30, Course d’Etalons/Chatres neufsManades Hervas, Bon, Blanc JC, Ribaud TiberioRaseteurs : K-Caizergues, T-Romero, L-Alarcon, S-Zbiri, M-Sanchez – 8 EurosAprès la course Bandido longue – Manade Martini,Après la Bandido Apéro Mix avec DJLe Mardi 24 août 2021 12h00, Abrivado longue avec la manade Cayzac16h30, Course de Ligue OccitanieManades Cavallini, Du Juge, LaurentEntrée GratuiteAprès la course, Bandido longue avec la manade CayzacAprès la Bandido Apéro Flamenco avec « Sangre Flamenca »Le Mercredi 25 août 2021 09h30, Matinée des Enfants avec jeux et cadeaux (Parking polyvalente).12h00, Abrivado longue avec la manade Martini16h30, Course de Taus neufs avec les manades Rousty, Cavallini, Cayzac, Blanc JC, Nicollin, La Galère, Martini, Rambier-Cavallini LauraEntrée 9 EurosRaseteurs : M-Charnelet, M-Sanchez, M-Gougeon, L-Alarcon, K-CaizerguesAprès la course Bandido longue avec la manade Martini, suivi d’un Apéro Mix avec DJ21h30, Charlotade des AbatsManade Martini – Entrée 2 EurosLe Jeudi 26 août 2021 09h00, Déjeuner aux prés (Manade Cayzac) organisé par le CT « L’Aficion ».12h00, Abrivado longue avec la manade Cayzac16h30, Course de Ligue Occitanie avec les manades Martini, Rousty, La Galère – Entrée GratuiteAprès la course Bandido longue avec la manade Cayzac, suivi d’un Apéro Mix avec DJ21h45, Course de Nuit/Inter-village, offerte par les Abats – Manade du Juge – Entrée GratuiteLe Vendredi 27 août 2021 09h00, Déjeuner aux prés (Tour d’Anglas) organisé par le CT « Lou Cosaque ».12h00, Abrivado longue – Manade Martini16h30, Course de Taureaux jeunes avec les manades Félix et Nicollin – Entrée GratuiteRaseteurs : F-Ranc, M-Gougeon, M-Sanchez, L-BressyAprès la course Bandido longue avec la manade Martini22h00, Concert « La Grande Parade »Le Samedi 28 août 2021 1ère journée Trophée R-PASCAL/G-BARBEYRAC09h00, Déjeuner aux prés (Les Fiaous) organisé par le Moto Cross des Costières.12h00, Abrivados longues – Manade Cayzac et Arlatenco (offert par Esteban Terrassement)16h30, Course à l’Avenir – Espoir Manade CuilléEntrée 8 EurosRaseteurs : V-Laurent, R-Marquis, V-Felix, A-Brunel, E-AssenatAprès la course Bandido longue avec la manade Cayzac22h00, Concert DJ FamilyLe Dimanche 29 août 2021 2ème journée Trophée R-PASCAL/G-BARBEYRAC12h00, Abrivado longue avec la manade Martini16h00, Course à l’avenir – Espoirs Manade NicollinEntrée 8 EurosRaseteurs : V-Laurent, R-Marquis, J.H-Oudjit, A-Brunel, L-Bressy, Marc SanchezAprès la course Bandido de Taus avec la manade Martini suivi d’un Apéro Musical avec les « Three Potes + DJ V-Arbrun »21h45, Toro-Piscine avec la manade CayzacEntrée 2 Euros

