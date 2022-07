FÊTE VOTIVE 2022 Mauguio Mauguio Catégories d’évènement: Hérault

FÊTE VOTIVE 2022
Mauguio
13-21 août 2022

Du 13 au 21 août, place aux traditions camarguaises ! Profitez d'une semaine de festivités au rythme des abrivado, courses, bandido et toro-piscine.

Programme : https://bit.ly/3zyr0yL
Le programme papier sera disponible en points Mairie et chez vos commerçants à compter du 1er août.

Contact : traditions@mauguio-carnon.com / +33 4 67 29 76 97

