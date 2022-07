FETE VOTIVE, 29 juillet 2022, .

FETE VOTIVE



2022-07-29 – 2022-07-31

FÊTE VOTIVE – DU 29 > 31 JUILLET



Avec fête foraine en continu jusqu’au lundi 1er août inclus



VENDREDI 29 JUILLET



19h • Prélude musical avec l’orchestre Éric Ferrari

21h30 • Soirée Mousse et DJ – Gymnase et Plan d’eau St Suspi

22h • Bal avec l’Orchestre Éric Ferrari – Place Jourdan



SAMEDI 30 JUILLET



11h30>14h et 18h>21h – Animations musicales dans les rues du centre-ville avec Les trompettes du midi

Journée Olympiades – Avenue Marius-Chalve

13h30 > 16h30 • Structures Olympiades en libre accès

17h > 19h • Challenge des équipes : labyrinthe géant à l’aveugle, faucheuse infernale, hippo gloutons élastiques, parcours commando, ventre qui glisse géant, baby-foot humain… Dégringolades, performances et fous rires garantis. Constituez votre équipe (6 personnes de plus de 15 ans) et inscrivez-vous avant le 19 juillet : jf.toiron@mairiemiramas.fr.

19h • Prélude musical avec l’orchestre Good times – Place Jourdan

22h • Bal avec l’orchestre Good times – Place Jourdan



DIMANCHE 31 JUILLET



De 11h30/14h et de 18h/21h – Animations musicales dans les rues du centre-ville avec le Cartoon show

19h • Prélude musical avec l’orchestre Kontrast – Place Jourdan

22h • Grand bal avec l’Orchestre Kontrast – Place Jourdan

https://www.miramas.fr/actualites/fetes-votives

dernière mise à jour : 2022-07-07 par