FÊTE VOS JEUX ! SOIREE AQUAFLUO rue Pierre de Coubertin Freyming-Merlebach, vendredi 19 avril 2024.

FÊTE VOS JEUX ! SOIREE AQUAFLUO rue Pierre de Coubertin Freyming-Merlebach Moselle

Vendredi

Au programme Aquasport et Bien-Etre, baptême de plongée, et activités ludiques pour les enfants. Restauration sur place tout au long de la soirée. Tarif 3€ pour l’espace aquatique et 12e pour l’espace Bien-EtreTout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 18:30:00

fin : 2024-04-19

rue Pierre de Coubertin complexe nautique Aquagliss

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est aquaglissfm@wanadoo.fr

L’événement FÊTE VOS JEUX ! SOIREE AQUAFLUO Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2024-04-06 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH