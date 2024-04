FÊTE VOS JEUX ! rue Alain Fournier Freyming-Merlebach, dimanche 21 avril 2024.

FÊTE VOS JEUX ! rue Alain Fournier Freyming-Merlebach Moselle

Dimanche

Petits et grand, chaussez vos baskets et participez !!!

Dès 10h00 venez participer à la marche ou au footing de 2024 mètres. Départ du parking Cinéma CGR. Un don de 2,24€ à l’association Coeur et Santé pourra être versé.

Dès10h24, présence de nombreux sportifs et de stands d’associations sportives au stade Potier. Participation de sportifs de haut niveau comme Gary Florimont et Catherine Belrhiti. Démonstrations et initiations.

A 17h, cérémonie de clôture avec spectacle de danse et bien d’autres surprises !Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

rue Alain Fournier Stade Potier

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est laetitia.stukownik@freyming-merlebach.fr

L’événement FÊTE VOS JEUX ! Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2024-04-09 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH