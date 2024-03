Fête vos jeux Esplanade Lucie et Raymond Aubrac Chécy, samedi 23 mars 2024.

Fête vos jeux Rendez-vous en centre-ville pour des rigolades, des défis, de la détente. Bref de bons moments à partager en famille ou entre amis autour d’espaces de jeux, pour les petits comme les grands. Samedi 23 mars, 14h00 Esplanade Lucie et Raymond Aubrac entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

De 0 à 99 ans – Ouvert à tous, pour petits et grands, et toute la famille – Gratuit

Esplanade Lucie et Raymond Aubrac

> Je(ux) m’exprime : les animateurs et animatrices proposeront leur propre version de célèbres jeux télé (« Souvenez-vous des paroles », « Samedi, rien n’est interdit »…).

> Bubble bar & crêpes be’good : participez aux challenges proposés par l’Espace jeunesse pour remporter une crêpe et un « Bubble-tea ». Uniquement pour les enfants et les jeunes. Gratuit.

Cour de l’école Jean Beaudoin

> Je(ux) deviens citoyen : les animateurs et animatrices préparent les enfants à la citoyenneté en jouant autour du code de la route, du tri des déchets et de la solidarité.

> Jeux olympiques et paralympiques : à quelques mois de Paris 2024, venez vous essayer à la pratique de sports et d’handisports.

> Je(ux) fais des expériences : Des savants fous vous accueillent pour tenter de nouvelles expériences complètement dingues !

Salle Saint-Germain

> Je(ux) danse : L’association sportive de Chécy (ASC) section Danse vient faire danser les grands et les petits !

Salle Rosa Parks & Espace jeunesse

> Jeux de société : baby-foot humain, jeux géants, jeux de cartes, jeux de 3 à 99 ans en partenariat avec l’animatrice « seniors » du CCAS et avec l’aide de retraités de la commune.

Place Pierre-Onésime Pinault

> Je(ux) d’imitations : Pour la première fois, un espace à destination des tout-petits (de 2 mois à 3 ans) est proposé par le multiaccueil « Le Héron Cendré » : dinette, ateliers type Montessori, etc.

> Je(ux) découvre mon environnement : venez découvrir ou redécouvrir le centre-ville et créer votre œuvre « land art ».

en partenariat avec le multiaccueil « Le Héron cendré », le service « Animation » de la ville, le CCAS et l’ASC danse.

Esplanade Lucie et Raymond Aubrac rue du port, chécy Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire

jeux gratuit

© ville de Chécy