Domps, Haute-Vienne

Fête vos jeux

Haute-Vienne

Fête vos jeux

Domps, 4 décembre 2021

2021-12-04 – 2021-12-04

Salle des fêtes
Domps, Haute-Vienne

Rdv à 18h, à la Salle des Fêtes. Entrée libre. Réservation obligatoire pour le snack : 06.14.97.20.17 / 06.61.55.26.75.

Venez avec vos jeux de société ! Venez tester des nouveautés et les commander pour vos cadeaux de Noël ! Venez participer à nos jeux d'ambiance. Snack, vin chaud, cidre, crêpes…

