Fête vos jeux ! Rue des sports Chatuzange-le-Goubet, samedi 23 mars 2024.

Fête vos jeux ! Rue des sports Chatuzange-le-Goubet Drôme

Fête vos jeux ! Un évènement inédit avec des jeux de société sous toutes ses formes, pour petits et grands dans une ambiance familiale.



Sur place, plus de 200 jeux seront disponibles, pour tous les âges et toutes les catégories de joueurs.



Entrée libre.

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-24

Rue des sports Halle des sports de Pizançon

Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@jjdjs.fr

