Fête villageoise – la Fest’oye Oye-et-Pallet, 25 juin 2022, Oye-et-Pallet.

Fête villageoise – la Fest’oye Oye-et-Pallet

2022-06-25 13:00:00 – 2022-06-25 23:59:00

Oye-et-Pallet Doubs Oye-et-Pallet

Organisée par le Comité des Fêtes.

Dès 13h : concours de pétanque en doublette sur le terrain de boules (inscriptions sur place dès 13h). Nombreux lots.

Dès 19h30 : repas paella et jambalaya et dès 21h : soirée dansante avec Roland Bée & Co (reprise de chansons françaises).

Accès libre.

+33 3 81 89 42 66

Oye-et-Pallet

