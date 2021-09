Neuvy-en-Sullias Neuvy-en-Sullias Loiret, Neuvy-en-sullias Fête villageoise et vide-grenier Neuvy-en-Sullias Neuvy-en-Sullias Catégories d’évènement: Loiret

Neuvy-en-sullias

Fête villageoise et vide-grenier Neuvy-en-Sullias, 25 septembre 2021, Neuvy-en-Sullias. Fête villageoise et vide-grenier 2021-09-25 07:00:00 07:00:00 – 2021-09-25

Neuvy-en-Sullias Loiret Neuvy-en-Sullias – par la municipalité – Vide-grenier dans le cadre de la fête villageoise – Placement par ordre d’arrivée – Restauration et buvette sur place PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ET MASQUE RECOMMANDE +33 6 67 60 59 58 – par la municipalité – Vide-grenier dans le cadre de la fête villageoise – Placement par ordre d’arrivée – Restauration et buvette sur place PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ET MASQUE RECOMMANDE PIXABAY dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Neuvy-en-sullias Autres Lieu Neuvy-en-Sullias Adresse Ville Neuvy-en-Sullias lieuville 47.79342#2.25567