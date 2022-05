Fête villageoise de la Saint-Pierre Saint-Père-sur-Loire Saint-Père-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

2022-06-25 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-25 22:30:00 22:30:00

Saint-Père-sur-Loire Loiret Saint-Père-sur-Loire Au programme de la journée avec tout Saint Père sur Loire :

– 10h30 à 11h30 : Réédification de la croix de Saint-Nicolas dite croix des Mariniers de Loire

– 14h00 à 18h00 : Animations gratuites et Ginguette (orchestre Mickaël Pigeat) en bord de Loire au Vieux Bourg

– 19h00 : Apéritif offert par la municipalité

– 20h00 : Barbecue géant

– 21h30 : Brandon

– 22h00 : Feu d’artifice

Le tout dans la joie et la bonne humeur ; comme toujours à Saint Père sur Loire! lesbrassebouillonams@orange.fr +33 7 86 18 11 99

Le tout dans la joie et la bonne humeur ; comme toujours à Saint Père sur Loire!

