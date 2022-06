Fête Vikings de Lèves Lèves, 8 juillet 2022, Lèves.

Fête Vikings de Lèves Lèves

2022-07-08 – 2022-07-10

Lèves 28300 28300

La ville de Lèves souhaite donc célébrer les 1111 ans de la bataille de Rollon avec l’organisation d’une grande fête Vikings

Au programme :

Au centre-ville (samedi et dimanche) : Reconstitution d’un camp et village vikings, présentation d’un drakkar, jeux et ferme pédagogique pour enfants, banquet (samedi soir uniquement).

Au parc de la fondation d’Aligre (samedi et dimanche) : Reconstitution d’une bataille de vikings, reconstitution d’une inhumation d’un chef Viking (spectacle nocturne le samedi uniquement).

A l’étangs (samedi) : déambulation depuis le centre-ville et feu d’artifice.

Une immersion complète à l’époque des Vikings avec de nombreuses animations gratuites et payantes proposées. Une centaine de bénévoles mobilisés et costumés qui animeront la fête et participeront à sa bonne organisation.

contact@leves.fr +33 2 37 18 01 80

La ville de Lèves souhaite donc célébrer les 1111 ans de la bataille de Rollon avec l’organisation d’une grande fête Vikings

Au programme :

Au centre-ville (samedi et dimanche) : Reconstitution d’un camp et village vikings, présentation d’un drakkar, jeux et ferme pédagogique pour enfants, banquet (samedi soir uniquement).

Au parc de la fondation d’Aligre (samedi et dimanche) : Reconstitution d’une bataille de vikings, reconstitution d’une inhumation d’un chef Viking (spectacle nocturne le samedi uniquement).

A l’étangs (samedi) : déambulation depuis le centre-ville et feu d’artifice.

lèves

Lèves

dernière mise à jour : 2022-06-02 par