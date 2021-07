FÊTE VENITIENNE Villemagne-l’Argentière, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Villemagne-l'Argentière.

FÊTE VENITIENNE 2021-07-04 – 2021-07-04

Villemagne-l’Argentière Hérault

Dimanche 4 juillet 2021 la commune de Villemagne l’Argentière accueillera sa 1ère fête Vénitienne.

9h marché artisan et paysan

10h30 Messe et procession des reliques de St Majan

17h Défilé Carnaval vénitien

Apéro repas

Renseignements et inscriptions en mairie au 04-67-95-09-23 avant le 1er juillet

dernière mise à jour : 2021-06-18 par