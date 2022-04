FÊTE VÉNITIENNE Sauvian Sauvian Catégories d’évènement: Hérault

Sauvian

FÊTE VÉNITIENNE Sauvian, 7 mai 2022, Sauvian.

2022-05-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-08

Sauvian Hérault Grande fête Vénitienne avec la participation de nombreux costumés revenant du célèbre Carnaval de Venise.

Sauvian

