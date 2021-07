Wattwiller Wattwiller Haut-Rhin, Wattwiller Fête tricolore Wattwiller Wattwiller Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wattwiller

Fête tricolore Wattwiller, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Wattwiller. Fête tricolore 2021-07-13 19:15:00 – 2021-07-13

Bal populaire, animations musicales, buvette, petite restauration et feux d'artifices. +33 3 89 75 42 76 dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Wattwiller Étiquettes évènement : Autres Lieu Wattwiller Adresse Ville Wattwiller lieuville 47.83649#7.18222