2022-07-16 14:00:00 – 2022-07-16 23:59:00

Fête tricolore de Raedersheim
Raedersheim Haut-Rhin
2022-07-16 14:00:00 – 2022-07-16 23:59:00

14h00 : Tournoi de pétanque – 3€ par personne – lots à gagner
16h – 18h : loto des enfants – 6/12 ans, 1 € le carton, lots à gagner
19h30 : service repas
22h : retraite aux flambeaux avec la fanfare
23h30 : Feu d'artifice

Sanglier à la broche, crudité, pain. 15€ sur réservation – 17€ sur place.
Soirée dansante animée par UTOPIK
Buvette et petite restauration sur place.

Coupon réservation disponible sur facebook.com/ASCLRaedersheim
www.raedersheim.fr ou en Mairie

Nuit tricolore à Raedersheim. Buvette, restauration, animations musicales, tournoi de pétanque…
+33 3 89 48 11 37

