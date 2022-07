Fête Traditionnelle du Moulleau Village Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

• 11h : Messe en plein air, au kiosque du Moulleau • 12h : Bénédiction de la mer et des bateaux au bout de la jetée • De 15h à 17h30 : Régate de voiliers, des Pinasseyres traditionnels Bacs à Voiles, jetée du Moulleau.

