Fête Traditionnelle du Moulleau Village Arcachon

Gironde

Fête Traditionnelle du Moulleau Village 2021-08-13 – 2021-08-13

Régate de bacs à voile et pinasses à voile au Moulleau. +33 5 57 72 06 95 11h Messe en plein air au kiosque.

12h Bénédiction de la mer et des bateaux au bout de la jetée.

Régate de bacs à voile et pinasses à voile au Moulleau.

