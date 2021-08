Bessans Bessans Bessans, Savoie Fête traditionnelle du 15 août à Bessans Bessans Bessans Catégories d’évènement: Bessans

Savoie

Fête traditionnelle du 15 août à Bessans Bessans, 15 août 2021, Bessans. Fête traditionnelle du 15 août à Bessans 2021-08-15 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-15 00:00:00 00:00:00 Place de la Mairie Mairie de Bessans

Bessans Savoie Messe et procession en costumes traditionnels, restauration, tombola, musique, danses traditionnelles, jeux enfants, artisanat local, visites patrimoine.

Masque obligatoire pour l’ensemble de l’événement, règles sanitaires en vigueur et gestes barrières. info@hautemaurienne.com +33 4 79 05 99 06 dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Lieu Bessans Adresse Place de la Mairie Mairie de Bessans Ville Bessans lieuville 45.32068#6.99369