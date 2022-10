Fête ton anniversaire au musée ! Creil, 2 novembre 2022, Creil.

Fête ton anniversaire au musée !

Allée du Musée Creil Oise

2022-11-02 10:00:00 – 2022-12-31 12:00:00

Creil

Oise

Le musée Gallé-Juillet vous propose une formule anniversaire qui comprend le prêt de la serre pour le goûter d'anniversaire de votre enfant et ses invités, et un forfait de jeu Explor Games ® (voir déscriptif).

La décoration et le goûter ne sont pas fournis par le musée. Possibilité de venir la veille ou le matin pour l’installation des décorations.

Sur réservation

Dans la serre, le jardin du musée et aux abords du château

Familles (à partir de 6 ans)

Mercredis –14h à 17h, samedis –10h à 12h et 14h à 17h

Tarifs : Forfait de 40 € pour 5 personnes – Forfait de 80 € pour 10 personnes

Anne-Sophie FLAMENT

Creil

