Arles Mas-Thibert Arles, Bouches-du-Rhône Fête taurine à Mas-Thibert Mas-Thibert Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Fête taurine à Mas-Thibert Mas-Thibert, 5 novembre 2021, Arles. Fête taurine à Mas-Thibert

du vendredi 5 novembre au dimanche 7 novembre à Mas-Thibert

Le Comité des fêtes de Mas-Thibert organise un week-end taurin. Le départ des abrivados et bandidos aura lieu sur l’avenue Alain Guigue. Au programme * vendredi 5 novembre à 17h, bandido avec retour aux prés. Gardians et taureaux des manades Lescot et Gillet. * samedi 6 novembre à 10h, abrivado longue avec la participation des manades Lescot, Gillet, Colombet, Aubanel; Clément, les Alpilles. à 16h30, bandido avec retour aux prés. * dimanche 7 novembre à 10h, abrivado longue avec la participation des manades Lescot, Gillet, Colombet, Chaballier, Nabrigas, Labourayre. à 16h30, bandido avec retour aux prés. Des taureaux et des chevaux dans les rues de Mas-Thibert. Mas-Thibert 13104 Mas-Thibert Arles Mas-Thibert Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T17:00:00 2021-11-05T20:00:00;2021-11-06T10:00:00 2021-11-06T13:00:00;2021-11-06T16:30:00 2021-11-06T19:00:00;2021-11-07T10:00:00 2021-11-07T13:00:00;2021-11-07T16:30:00 2021-11-07T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Mas-Thibert Adresse 13104 Mas-Thibert Ville Arles lieuville Mas-Thibert Arles