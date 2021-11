Mahalon Mahalon Finistère, Mahalon Fête solidaire autour du cheval de trait breton Mahalon Mahalon Catégories d’évènement: Finistère

Mahalon Finistère Mahalon Fête solidaire pour la lutte contre les myopathies autour du cheval de trait breton. Au programme : à 11h, début des promenades en calèche, exposition de véhicules anciens; à 12 h 30, repas sur place ou à emporter. 14h30: démonstration de labour, balade à poney, crêpes, buvette mahalon.commune@wanadoo.fr http://www.mahalon.fr/ Fête solidaire pour la lutte contre les myopathies autour du cheval de trait breton. Au programme : à 11h, début des promenades en calèche, exposition de véhicules anciens; à 12 h 30, repas sur place ou à emporter. 14h30: démonstration de labour, balade à poney, crêpes, buvette Mahalon

