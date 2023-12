[fête] Soirée d’ouverture · Camille Boitel La Maison des métallos Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris [fête] Soirée d’ouverture · Camille Boitel La Maison des métallos Paris, 2 février 2024, Paris. Le vendredi 02 février 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. payant durée 3h tout public tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans conditions) – payable uniquement sur place Prémices à Introspection rétrospective avec Camille Boitel En guise d’ouverture, venez découvrir trois pièces courtes successives de la compagnie L’Immédiat ! • Définition de l’œuvre d’art comme acte de confiance aux spectateurs (2005) • Machine de L’homme de Hus (2002) • La lévitation réelle (2022) 1e représentation ↘

19h00 : Prémices à Introspection rétrospective 20h00 : présentation du mois en présence de l’équipe artistique 2e représentation ↘ 20h30 : Prémices à Introspection rétrospective 21h30 : présentation du mois en présence de l’équipe artistique La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fete-premices +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/

Florence Gaty Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75011 Lieu La Maison des métallos Adresse 94, rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Maison des métallos Paris latitude longitude 48.867741,2.377855

La Maison des métallos Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/