[fête] Soirée d’ouverture · Anne Nguyen La Maison des métallos Paris, 11 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 11 janvier 2024

de 20h00 à 23h35

.Tout public. gratuit

durée 3h30

tout public

gratuit

accès libre autour du spectacle

À l’issue du spectacle Underdogs, Anne Nguyen et son équipe vous proposent d’échanger sur le spectacle et sur le programme du mois de janvier initié par la Compagnie par Terre. Rendez-vous en mezzanine pour un moment convivial, dans une ambiance musicale soul et funk.

Que vous veniez voir Underdogs ou

pas, n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de ce pot d’ouverture

pour en savoir plus sur les spectacles, ateliers, conversations et temps

forts du mois de janvier avec la Compagnie par Terre / Anne Nguyen !

Vous hésitez à vous inscrire à un atelier ? C’est le moment de venir

nous poser vos questions. Et si vous hésitez sur votre tenue de sapeur

pour une fête Sape-toi comme jamais ! (25 janvier), n’hésitez

pas à l’essayer à cette occasion, car attention, le meilleur sapeur sera

distingué et récompensé lors de cette Afro beats party !

Programmation

↘

20h00 : Underdogs suivi d’un bord plateau

21h30 : présentation du mois en présence de l’équipe artistique

toute la soirée, en continu :

• Démo du jeu Skillz

• Projection du film Épicentre (2021) d’Anne Nguyen et Greg Kozo (durée : 8 min. | en continu)

• Effectuez le protocole Session danse conçu dans le cadre du Bureau des Méthodes

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fete-presentation-du-mois +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris

