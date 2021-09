Laval ZOOM Laval, Mayenne Fais çi ! Fais ça ! ZOOM Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

Fais çi ! Fais ça ! ZOOM, 7 octobre 2021, Laval. Fête de la science 07 octobre

ZOOM Elisabeth Roman. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 19h00 à 20h30 Même avant sa naissance, un être humain est catégorisé fille ou garçon. Ce qui entraîne des comportements et une communication particulière des parents, des éducateurs et de la société selon le sexe de l’enfant. En se basant sur des documents historiques et des analyses sociologiques, cette conférence ludique décortiquera ces injonctions de genre imposées aux filles et aux garçons et exposera quelques solutions pour tenter de les pulvériser. Pays de la Loire>Mayenne

ZOOM 21 Rue du Douanier Rousseau 53000 Laval 53000 organisateur : ZOOM

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu ZOOM Adresse 21 Rue du Douanier Rousseau 53000 Laval Ville Laval lieuville ZOOM Laval