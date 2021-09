Laval ZOOM Laval, Mayenne À la découverte de quelques curiosités mathématiques ZOOM Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

À la découverte de quelques curiosités mathématiques 9 octobre 2021, Laval. Fête de la science 09 octobre

ZOOM Frédéric Rosard, enseignant à Sciencespo-Paris, au CNAM et à Mines-Telecom. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 18h00 à 19h30 Nous vous proposons une balade au pays des mathématiques. En chemin, nous nous arrêterons pour mieux

comprendre quelques curiosités. Avez-vous déjà croisé une personne de votre entourage à plusieurs centaines de

kilomètres de chez vous ? Une élection peut-elle donner plusieurs gagnants ? Découvrons ensemble (et sans maux de

tête) ces quelques curiosités qui font porter un regard bien différent sur les mathématiques. Pays de la Loire>Mayenne

ZOOM 21 Rue du Douanier Rousseau 53000 Laval 53000 organisateur : ZOOM

