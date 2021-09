Dunkerque Zoo de Dunkerque Fort Mardyck Dunkerque, Nord Extraordinaires animaux Zoo de Dunkerque Fort Mardyck Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

Extraordinaires animaux Zoo de Dunkerque Fort Mardyck, 8 octobre 2021, Dunkerque. Fête de la science 01 – 08 octobre

Zoo de Dunkerque Fort Mardyck Palais de l’Univers et des Sciences. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 09h00

lundi 04 octobre – 09h00

mardi 05 octobre – 09h00

jeudi 07 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 09h00 L’équipe du parc zoologique vous invite à découvrir les caractéristiques extraordinaires de certaines espèces animales à travers des jeux et/ou des enquêtes. Hauts-de-France>Nord

Zoo de Dunkerque Fort Mardyck Rue des Droits de l'Homme 59140 Dunkerque 59140

