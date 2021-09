Scolaire – Initiation à l’éthologie, l’étude du comportement animal Zoa parc, 8 octobre 2021, Sanary-sur-Mer.

Fête de la science 04 – 08 octobre

Zoa parc pedagogie zoaparc. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Après une brève présentation de son parcours, l’animateur conduit les élèves à la découverte de l’éthologie.

Un temps d’échange qui allie théorie et pratique, pour passer un bon moment et surtout repartir avec plein de faits étonnants sur cette discipline et le monde animal !

1. L’éthologie

Objectifs : connaître la définition de l’éthologie ; comprendre dans quel contexte cette discipline est apparue ; comprendre pourquoi l’éthologie est une discipline scientifique.

2. Le comportement animal

Objectifs : définir le terme comportement ; réfléchir à cette définition en prenant l’animal comme sujet ; faire appel à ses connaissances afin de faire émerger des différences et des points communs ; comprendre que de nombreux facteurs peuvent influencer le comportement d’un animal.Avec l’aide des enfants, l’animateur donne ensuite la définition du terme comportement. Il questionne ensuite les enfants : qui exprime des comportements ? Tous les animaux se comportent-ils de la même façon ? Que fait un animal dans sa vie de tous les jours ? L’animateur fait remarquer aux enfants les différences qu’ils expriment et notamment les différences entre un animal sauvage et un animal captif. L’animateur insiste également sur les facteurs pouvant modifier un comportement.

3. La méthode en éthologie

Objectifs : comprendre ce qu’est la rigueur scientifique ; découvrir ce qu’est un éthogramme et apprendre à l’utiliser ; découvrir les différentes méthodes utilisées en éthologie. L’animateur commence par mettre les enfants en situation devant une espèce donnée puis leur pose les questions suivantes : quelles méthodes avez-vous utilisées ? Avez-vous réussi ? Qu’avez-vous pu observer ? Suite aux constats des enfants, l’animateur leur présente la méthode utilisée en éthologie. Il leur présente tout d’abord l’éthogramme ou répertoire comportemental : quel est cet outil et à quoi sert-il ? Comment le mettre en place et l’utiliser ? L’animateur présente aux enfants les deux méthodes utilisées en éthologie : le scan et le focal. Il divise ensuite la classe en 3 groupes, leur attribue chacun une espèce et leur distribue les fiches d’observation à compléter.

Objectifs : appliquer les méthodes apprises ; observer avec rigueur

Chaque groupe, accompagné d’un adulte, se dirige vers l’espèce qui lui est attribuée. L’animateur circule au sein des différents groupes afin de voir si la méthode est comprise et aider les élèves.

4. Conclusion : bilan et exemples d’application

Objectifs : prendre la parole et expliquer ce qui a été fait ; remarquer que de nombreux facteurs influencent le comportement : facteurs individuels (sexe, âge, statut hiérarchique … ), biologiques (milieu de vie, régime alimentaire, rythme de vie … ) ou extérieurs (météo … ) Chaque groupe explique aux autres ce qu’il a pu observer, les difficultés rencontrées. L’animateur dirige ensuite la discussion : quelles sont les points communs et les différences entre chaque groupe ? Pourquoi tout le monde n’a pas observé la même chose (selon les individus, les espèces) ? Quels facteurs expliquent ces différences ? Objectifs : interpréter un graphique et l’expliquer ; identifier les diverses applications de l’éthologie L’animateur présente quelques graphiques et diagrammes simples afin que les enfants puissent les interpréter. Suite aux explications des résultats présentés, il explique aux enfants quels sont les buts de l’éthologie.

Durée de l’animation : 2h30

Synthèse des objectifs et références au programme (cycles 2 et 3):

Objectifs spécifiques : • Découvrir l’éthologie : définition, sujets d’étude, méthode employée, objectifs • Développer son sens de l’observation • Mettre en évidence des différences de comportement entre deux espèces et/ou entre deux individus d’une même espèce • Faire preuve de réflexion afin d’essayer d’interpréter ses différences • Adopter une démarche scientifique • Acquérir des connaissances sur des espèces animales et se sensibiliser au respect et à la protection des êtres vivants Références au programme : • Français : écouter / poser des questions / prendre la parole pour décrire ou expliciter un raisonnement / comprendre les mots nouveaux et les utiliser à bon escient • Sciences expérimentales et technologie : rechercher des différences et des points communs entre des espèces vivantes / Comprendre comment les êtres vivants sont adaptés aux conditions du milieu / Comprendre l’importance de la biodiversité / utiliser une démarche d’investigation • Histoire et géographie : connaître les principales zones climatiques et milieux • Instruction civique et morale : respecter des consignes simples en autonomie

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

Zoa parc 131 Avenue du pont d’Aran 83110 Sanary-sur-Mer 83110

organisateur : Zoa parc