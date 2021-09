Troyes Yschools Aube, Troyes L’ascenseur émotionnel, vous montez ? Yschools Troyes Catégories d’évènement: Aube

L'ascenseur émotionnel, vous montez ? Yschools, 6 octobre 2021, Troyes.

mercredi 06 octobre – 14h00 Eurêka ! « J’ai trouvé »

C’est grâce à Archimède que cette expression est devenue célèbre : un cri de joie en sortant de son bain après avoir résolu l’énigme posée par le roi Hiéron II de Syracuse « pour un même volume donné, les corps n’ont pas le même poids ».

Faire progresser la science et la connaissance a souvent été lié à des émotions comme la joie et l’enthousiasme ou parfois à la déception quand le résultat ne coïncide pas avec les attentes. A travers une étude exploratoire, nous souhaitons faire parler les chercheurs de différents domaines scientifiques sur les émotions en montagnes russes qu’ils peuvent ressentir tout au long du processus d’une découverte scientifique ou d’un travail de recherche accompli. Grand Est>Aube

