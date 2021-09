La Roche-sur-Yon #WecanbeHer (visio-conférence) - par Femmes du Digital Ouest (Nantes) La Roche-sur-Yon, Vendée #WecanbeHer (visio-conférence) – par Femmes du Digital Ouest (Nantes) #WecanbeHer (visio-conférence) – par Femmes du Digital Ouest (Nantes) La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

#WecanbeHer (visio-conférence) – par Femmes du Digital Ouest (Nantes) Association du Musée du Sable. Entrée libre En présentiel;En ligne Scolaires. #WeCanBeHer

Un #WeCanBeHer = témoignages de professionnelles du numérique (en essayant qu’elles soient de votre territoire) en visio live ; les vidéos en ligne de professionnelles du numérique témoignant de l’importance de la présence des femmes dans ces métiers.

Lieu de la manifestation :

Les Sables d’Olonne ou la Roche-sur-Yon

Dates et Horaires de la manifestation :

Animations pour les scolaires

Dates : Vendredi 8 Octobre 2021

Horaires : prendre contact avec Femmes du Digital Ouest

Public : collégiens / lycéens

Réservation obligatoire: fdouest@gmail.com / 06 67 43 19 30 Pays de la Loire>Vendée

