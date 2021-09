Elevage de quelques papillons autochtones Vivarium du moulin, 31 octobre 2021, Lautenbachzell.

Fête de la science 27 juillet – 31 octobre

Vivarium du moulin Vivarium du moulin. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mardi 27 juillet – 14h00

mercredi 28 juillet – 14h00

jeudi 29 juillet – 14h00

vendredi 30 juillet – 14h00

samedi 31 juillet – 14h00

dimanche 01 août – 14h00

mardi 03 août – 14h00

mercredi 04 août – 14h00

jeudi 05 août – 14h00

vendredi 06 août – 14h00

samedi 07 août – 14h00

dimanche 08 août – 14h00

mardi 10 août – 14h00

mercredi 11 août – 14h00

jeudi 12 août – 14h00

vendredi 13 août – 14h00

samedi 14 août – 14h00

dimanche 15 août – 14h00

mardi 17 août – 14h00

mercredi 18 août – 14h00

jeudi 19 août – 14h00

vendredi 20 août – 14h00

samedi 21 août – 14h00

dimanche 22 août – 14h00

mardi 24 août – 14h00

mercredi 25 août – 14h00

jeudi 26 août – 14h00

vendredi 27 août – 14h00

samedi 28 août – 14h00

dimanche 29 août – 14h00

mardi 31 août – 14h00

mercredi 01 septembre – 14h00

jeudi 02 septembre – 14h00

vendredi 03 septembre – 14h00

samedi 04 septembre – 14h00

dimanche 05 septembre – 14h00

mardi 07 septembre – 14h00

mercredi 08 septembre – 14h00

jeudi 09 septembre – 14h00

vendredi 10 septembre – 14h00

samedi 11 septembre – 14h00

dimanche 12 septembre – 14h00

mardi 14 septembre – 14h00

mercredi 15 septembre – 14h00

jeudi 16 septembre – 14h00

vendredi 17 septembre – 14h00

samedi 18 septembre – 14h00

dimanche 19 septembre – 14h00

mardi 21 septembre – 14h00

mercredi 22 septembre – 14h00

jeudi 23 septembre – 14h00

vendredi 24 septembre – 14h00

samedi 25 septembre – 14h00

dimanche 26 septembre – 14h00

mardi 28 septembre – 14h00

mercredi 29 septembre – 14h00

jeudi 30 septembre – 14h00

vendredi 01 octobre – 14h00

samedi 02 octobre – 14h00

dimanche 03 octobre – 14h00

mardi 05 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 14h00

jeudi 07 octobre – 14h00

vendredi 08 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 14h00

dimanche 10 octobre – 14h00

mardi 12 octobre – 14h00

mercredi 13 octobre – 14h00

jeudi 14 octobre – 14h00

vendredi 15 octobre – 14h00

samedi 16 octobre – 14h00

dimanche 17 octobre – 14h00

mardi 19 octobre – 14h00

mercredi 20 octobre – 14h00

jeudi 21 octobre – 14h00

vendredi 22 octobre – 14h00

samedi 23 octobre – 14h00

dimanche 24 octobre – 14h00

mardi 26 octobre – 14h00

mercredi 27 octobre – 14h00

jeudi 28 octobre – 14h00

vendredi 29 octobre – 14h00

samedi 30 octobre – 14h00

dimanche 31 octobre – 14h00

Nous ne voyons bien souvent que le stade le plus spectaculaire de la vie des papillons : celui d’adulte, lorsqu’ils volent et butinent les fleurs. Le stade œuf s’observe rarement, celui de chenille plus souvent, mais la chrysalide, et la métamorphose, dernière phase du développement ne s’observent pas souvent dans la nature.

L’auteur dévoile, à travers dix-neuf planches, une partie cachée de la vie des papillons. Ceux-ci sont élevés (du stade de la chenille, pour la plupart d’entre eux, jusqu’au papillon) dans le but d’être relâchés dans la nature.

Quelques suggestions sont données pour mener à bien la conduite de l’élevage, et quelques pistes sont suggérées pour éviter de détruire les papillons, et pour ne pas aggraver la perte de biodiversité. Les affiches I à V indiquent la marche à suivre.

Proposée par Bernard Schmeltz, Société entomologique de Mulhouse

Grand Est>Haut-Rhin

Vivarium du moulin 6 Rue du Moulin 68610 Lautenbachzell 68610

organisateur : https://www.vivariumdumoulin.org Vivarium du moulin