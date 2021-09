Saint-Sorlin-de-Conac Vitrezay - Echappées Nature Charente-Maritime, Saint-Sorlin-de-Conac Etude des populations animales et nouvelles technologies Vitrezay – Echappées Nature Saint-Sorlin-de-Conac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

dimanche 03 octobre – 15h00 Une animation proposée sur le site de Vitrezay dans le cadre de la Fête de la Science pour découvrir avec les scientifiques de BioSphère Environnement les nouvelles technologies utilisées pour suivre les déplacements de la faune sauvage : balises GPS, radio tracking… Présentations de nombreux matériels, avec des ateliers ludiques qui séduiront les plus jeunes. Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

