dimanche 10 octobre – 10h00 Les plasmas sont partout autour de nous ! Ils se rencontrent à l’état naturel en astrophysique (étoiles, comètes, atmosphères planétaires,…) ou sur Terre sous forme d’éclairs ou d’aurores boréales. Les plasmas sont aussi présents dans nos maisons notamment pour leurs facultés à produire de la lumière (lampes fluo-compactes, écrans plasmas). Du fait de leurs propriétés énergétiques et réactives, les plasmas sont impliqués dans la fabrication de nombreux composants électroniques qui équipent nos ordinateurs et nos téléphones portables. Ils sont également utiles pour une grande variété d’applications : torches à plasma (soudure…), propulsion plasma (positionnement des satellites), plasmas médecine, lasers, dépollution, traitement de l’eau, contrôle d’écoulements… Lors de votre passage sur ce stand, des enseignants, des ingénieurs et des doctorants vous feront découvrir l’univers des plasmas grâce à de petites expériences, et vous pourrez visiter – virtuellement – le laboratoire de recherche. Centre-Val de Loire>Cher

