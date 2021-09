Nîmes Village des Sciences Université de Nîmes Gard, Nîmes Quiz sur les grandes découvertes et inventions scientifiques Village des Sciences Université de Nîmes Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Nîmes

Quiz sur les grandes découvertes et inventions scientifiques Village des Sciences Université de Nîmes, 3 octobre 2021, Nîmes. Fête de la science 02 – 03 octobre

Village des Sciences Université de Nîmes Marie BRUNEL. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 11h00

samedi 02 octobre – 15h00

dimanche 03 octobre – 11h00

dimanche 03 octobre – 15h00 Équipé d’une télécommande, ce quiz interactif vous permettra de réviser ou découvrir les grandes découvertes scientifiques. Occitanie>Gard

Village des Sciences Université de Nîmes Place Gabriel Péri 30000 Nîmes 30000 organisateur : https://marcoule.cea.fr/Marcoule/Pages/Accueil.aspx Village des Sciences Université de Nîmes

Détails Catégories d’évènement: Gard, Nîmes Autres Lieu Village des Sciences Université de Nîmes Adresse Place Gabriel Péri 30000 Nîmes Ville Nîmes lieuville Village des Sciences Université de Nîmes Nîmes